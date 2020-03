Ghost Recon Breakpoint gratis per il weekend su PS4, Xbox One e PC

Per celebrare il lancio dell'Episodio 2: Stato Profondo, Ubisoft ha ben pensato di concedere a tutti quanti di giocare gratuitamente Ghost Recon Breakpoint su PlayStation 4, Xbox One e PC per tutto il weekend.

La prova gratuita avrà luogo dalle 10:00 di domani 26 marzo fino alle 11:00 di domenica 29 marzo. Durante questo lasso di tempo i giocatori avranno accesso all'esperienza completa, e potranno anche provare la prima missione dell'avventura Stato Profondo combattendo al fianco di Sam Fisher, protagonista della serie Splinter Cell arrivato in Ghost Recon Breakpoint nell'ambito dell'ultimo aggiornamento. Se avete intenzione di partecipare su PC, allora sarete felici di sapere che è già attivo il pre-caricamento dei dati, sia su Steam che su Epic Games Store (vi attende un download di circa 64 GB).

Ghost Recon Breakpoint non ha avuto una partenza felice - le vendite scarse hanno costretto Ubisoft a rivedere le previsioni d'incasso per l'intera annata fiscale e a stravolgere i suoi piani - ma continua a ricevere aggiornamenti volti alla rifinitura e all'espansione dell'esperienza. Con l'update di ieri, oltre ai nuovi contenuti peri possessori del pass, è anche stata introdotta la Immersive Mode.