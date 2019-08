Ghost Recon Breakpoint: quanto sarà grande la mappa dell'arcipelago Auroa?

In ogni videogioco a mondo aperto che si rispetti, le considerazioni sulla grandezza della mappa esplorabile sono importanti per comprendere le reali ambizioni degli sviluppatori. Con Ghost Recon Breakpoint, il team di Ubisoft Paris ci catapulterà su Auroa: quali saranno le dimensioni di questo misterioso arcipelago?

Assistendo alle ultime video dimostrazioni di Breakpoint, non serve sottolineare il fatto che la mappa di Auroa sarà particolarmente ampia: nelle intenzioni dei suoi autori, questa regione fittizia sarà incredibilmente ricca di punti di interesse e di aree da esplorare.

Gli sviluppatori transalpini non hanno ancora svelato le dimensioni esatte della mappa, ma da quanto abbiamo potuto apprendere dall'annuncio del progetto è molto probabile che l'universo survival di Breakpoint possa essere più grande di quello, già enorme, di Wildlands, seppur in un contesto geografico diverso. Se confermate, le dimensioni di Auroa dovrebbero superare di tre volte quelle della mappa di GTA V.

I colleghi di Digital Trends hanno poi provato a raccogliere tutte le informazioni condivise in tal senso da Ubisoft, scoprendo così che Breakpoint vanterà ben 793 "luoghi nascosti" sparsi sull'intera superficie delle isole di Auroa, così come nelle sue grotte e nelle aree costiere. Grazie anche alla verticalità e alle dinamiche di gameplay votate al survival promesseci da Ubi, sappiamo inoltre che la mappa di Breakpoint sarà più "compartimentata" rispetto a quella di Wildlands e somiglierà maggiormente alle isole Skellige di The Witcher 3. L'approccio adottato dagli autori del titolo gli permetterà di garantirci un ricco supporto post-lancio con tante altre aree da esplorare tramite incursioni o attività endgame non ancora annunciate.

Nel lasciare a voi ogni considerazione ulteriore, vi ricordiamo che l'uscita di Ghost Recon Breakpoint è prevista per il 4 ottobre su PC e nella sua duplice edizione per PS4 e Xbox One. Il titolo arriverà anche su Google Stadia a novembre e rientrerà sin dal lancio nell'offerta riservata agli abbonati di Uplay+, il nuovo servizio di Ubisoft annunciato durante l'E3 2019 che permetterà agli iscritti di accedere all'intero catalogo del colosso videoludico francese.