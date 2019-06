Ghost Recon: Breakpoint si mostra in nuovi trailer dalla conferenza Ubisoft E3!

Continuano serrate le conferenze dell'E3 2019, con la conferenza Ubisoft attualmente in corso. Direttamente da questo interessante palco giungono nuovi coinvolgenti trailer di Ghost Recon Breakpoint.

Il primo di questi ci presenta in maggior dettaglio il personaggio di Cold ed il suo manifesto ideologico. A commentare il filmato, è apparso a sorpresa sul palco lo stesso Jon Bernthal, attore che ha prestato le proprie sembianza al personaggio del titolo Ubisoft e noto per il proprio ruolo di protagonista nella serie tv The Punisher. Potete visionare il nuovo trailer direttamente in apertura a questa news. Ma non è tutto: durante l'evento c'è stato infatti spazio anche per un nuovo gameplay trailer. Potete trovare quest'ultimo a fondo pagina: vi auguriamo una buona visione!

In chiusura, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un ricco provato di Ghost Recon Breakpoint, a cura del nostro Alessandro Bruni. Ghost Recon: Breakpoint sarà disponibile a partire dal prossimo 4 ottobre, ma una beta prenderà il via a partire dal 5 settembre. Vi segnaliamo inoltre che nel corso dell'evento è stato presentato il Delta Company Community Program, un programma dedicato alla community e presentato tramite un apposito trailer, anch'esso disponibile in calce alla news.