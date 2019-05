Ghost Recon Breakpoint: sarà necessaria una connessione per giocare

Sono trascorse meno di 24 ore dalla presentazione ufficiale di Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint e sembra che i giocatori abbiano accolto piuttosto bene l'annuncio di un nuovo capitolo della serie, al punto da tempestare di domande l'account Twitter ufficiale del gioco.

Tra le varie curiosità chieste agli sviluppatori ce n'è stata anche una riguardante la necessità di essere o meno connessi quando si gioca. A quanto pare, il gioco non potrà essere avviato senza una connessione ad internet proprio come visto nel più recente Tom Clancy's The Division 2. Si tratta di una scelta molto particolare, dal momento che gli stessi sviluppatori hanno dichiarato che il gioco potrà essere giocato interamente in solitaria o in compagnia di altri 3 giocatori. A questo punto è molto probabile che Ubisoft abbia intenzione di pubblicare non solo un'espansione di Breakpoint ogni 4 mesi, ma anche numerosi eventi a tempo e altre tipologie di attività che richiedono per forza di cose di essere connessi alla rete.

Vi ricordiamo che le varie edizioni di Breakpoint arriveranno sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 4 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC (in esclusiva sull'Epic Games Store). A proposito, avete già letto la nostra anteprima di Breakpoint in esclusiva italiana?