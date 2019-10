Ghost Recon Breakpoint è la nuova offerta della settimana su PlayStation Store

Non sarà stato il gioco dell'anno, e la stessa Ubisoft non è contenta dei risultati di Ghost Recon, ma stiamo pur sempre parlando di un titolo uscito nemmeno un mese fa, per cui per chi ancora non avesse provato Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, l'occasione è di quelle belle ghiotte.

Il gioco è infatti la nuova offerta della settimana su PlayStation Store, e si sa quanto a noi gamer piaccia la possibilità di prendere giochi nuovi a prezzo ribassato. A partire da oggi e fino al 7 novembre, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint è proposto con uno sconto del 30% sull'edizione base, che ora vi potete portare a casa al prezzo di 49.99 euro.

Anche la Gold Edition e la Ultimate Edition sono in offerta: la prima anziché 99.99 euro la potete pagare 69.99 euro, mentre la seconda è venduta con uno sconto sempre del 30% rispetto al prezzo di listino. Vale a dire che invece dei 119.99 euro previsti, ve la portate a casa pagando poco più di 85 euro, per un risparmio davvero considerevole.

Come detto, l'offerta scade tra una settimana, per cui valutate in fretta se approfittarne o meno. Per approfondire intanto, potete leggere la nostra recensione di Ghost Recon Breakpoint.