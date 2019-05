Ghost Recon Breakpoint: ecco a voi la nuova statua di Nomad

Sembra che Ubisoft sia intenzionata a creare numerosi oggetti da collezione dedicati al nuovo Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, seguendo quanto già fatto con i vari episodi di Assassin's Creed.

Nelle ultime ore, infatti, il catalogo dell'Ubisoft Store si è aggiornato con una nuovissima statua dedicata a Nomad, il Fantasma protagonista del filmato di presentazione di Breakpoint la scorsa settimana. Si tratta di un personaggio generico creato dall'azienda francese, dal momento che ancora una volta i giocatori potranno vestire i panni di uno specialista creato attraverso un editor e personalizzato a piacimento grazie ai numerosi capi d'abbigliamento e accessori che possono essere sbloccati nel corso dell'avventura.

La statua in questione, che ha un costo di 59,99 euro, è alta 23 centimetri e raffigura il personaggio intento a prendere la mira con un fucile d'assalto. Ovviamente si tratta di un oggetto da collezione completamente diverso da quello presente nella Wolves Collector's Edition, raffigurante invece uno degli antagonisti del titolo. Al momento è anche possibile approfittare di un'offerta che vi permette di acquistare la statua e ricevere uno sconto di 15 euro su una delle varie edizioni di Breakpoint.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 4 ottobre 2019 nelle seguenti versioni: PlayStation 4, Xbox One e PC (in esclusiva su Uplay ed Epic Games Store). Sulle nostre pagine trovate inoltre il nostro provato di Ghost Recon Breakpoint in esclusiva italiana. Sapevate che uno dei raid di Breakpoint sarà ambientato all'interno di un vulcano? Inoltre il Breakpoint includerà il PvP al lancio e riceverà un'espansione ogni quattro mesi.