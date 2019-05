Ghost Recon Breakpoint: nuovi chiarimenti da Ubisoft su mappa e longevità

Raggiunto dai colleghi di DualShockers per offrire un chiarimento sull'offerta contenutistica di Ghost Recon Breakpoint, il direttore del progetto Eric Couzian ha colto al volo l'occasione per approfondire l'argomento e spiegare quanto sarà grande il mondo di gioco e quanto tempo dovremo investire per esplorarlo.

Il tema della longevità, e conseguentemente della varietà di sfide e missioni da affrontare nel corso della storia e dell'endgame, sembra essere particolarmente a cuore al team di sviluppo di Ubisoft Paris, come spiega lo stesso Couzian affermando che "la struttura del gioco è abbastanza lunga da poterla affrontare nel modo in cui vuoi".

"All'inizio avrai la possibilità di completare la trama e tantissime missioni secondarie", ha poi aggiunto il dirigente Ubisoft prima di sottolineare che "una volta raggiunto un certo livello, ad esempio, sarai in grado di andare al vulcano e di recarti in altre parti del mondo di gioco per occuparti del Raid. Ma sapremo offrire ore ed ore di gameplay".

Quanto alle dimensioni della regione di gioco esplorabile, Couzian raffronta la mappa di Breakpoint con quella delle altre produzioni free roaming di Ubisoft e dichiara che "non la paragonerò a Far Cry, ma quello che posso dire è che sarà grande come Wildlands".

Ghost Recon Breakpoint arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 4 ottobre. Il buon Alessandro Bruni ha potuto provare in anteprima Breakpoint per offrirci il suo parere sul nuovo sparatutto tattico di Ubisoft votato al multiplayer cooperativo (e competitivo, grazie all'immancabile PvP online).