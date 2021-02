Ghost Recon Breakpoint: nuovi contenuti in arrivo per tutto il 2021

Con un messaggio condiviso sui social, gli sviluppatori di Ghost Recon Breakpoint confermano di volerne proseguire il piano di supporto post-lancio per tutto il 2021 e di proporre nuovi contenuti agli appassionati dello sparatutto tattico a mondo aperto da qui ai prossimi mesi.

Le fucine digitali di Ubisoft Paris, quindi, non smetteranno di sfornare nuovi aggiornamenti e continueranno a seguire il "percorso di redenzione" intrapreso per risollevare le sorti del titolo dopo i problemi di lancio di Ghost Recon Breakpoint.

Sui social, i rappresentanti della sussidiaria francese di Ubisoft riassumono tutti gli interventi compiuti dall'uscita del gioco e, nel ringraziare i fan per il supporto offerto e la pazienza dimostrata, riferiscono di voler "continuare ancora a lavorare per aggiungere nuovi contenuti e per offrirvi eccitanti esperienze nei mesi a venire. Stiamo progettando il futuro del gioco seguendo le vostre indicazioni e aggiungendo alcune sorprese".

In effetti, dall'uscita del titolo (avvenuta nell'ottobre del 2019) i ragazzi di Ubisoft Paris hanno lavorato alacremente per tentare di risolvere le maggiori criticità della versione day one e riprogettarne le meccaniche, la progressione e i contenuti seguendo i consigli, i suggerimenti e, perché no, le critiche degli utenti. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere con un commento mentre aspettiamo di scoprire le sorprese e le novità previste per il 2021 da Ubisoft per questa esperienza sparatutto votata alla cooperativa.