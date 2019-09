Ghost Recon Breakpoint: nuovi dettagli sui contenuti post-lancio per PvP e PvE

Come ormai tradizione per tutti i titoli Ubisoft, anche Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint verrà aggiornato nel primo anno dall'uscita con numerose espansioni a pagamento in uscita a cadenza regolare. Nelle ultime ore sono anche stati forniti i primi dettagli su alcuni di questi DLC, chiamati dagli sviluppatori "episodi".

Il primo di questi episodi prenderà il nome di Operation Greenstone e dovrebbe essere pubblicato in concomitanza con il lancio del gioco, mentre i due episodi successivi verranno pubblicati come annunciato in occasione dell'E3 2019 a distanza di circa 4 mesi l'uno dall'altro. Ciascuna di queste espansioni includerà nuove missioni da giocare da soli o in modalità cooperativa online, contenuti end-game come Raid e modalità, missioni legate alle fazioni e novità riguardanti la modalità PvP.

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 4 ottobre 2019 nelle versioni PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e PC (in esclusiva sull'Epic Games Store).

