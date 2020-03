Ghost Recon Breakpoint: il nuovo Friend Pass permette di invitare 3 amici gratuitamente

Il weekend gratuito per Ghost Recon Breakpoint è appena finito e Ubisoft è pronta a lanciare una nuova iniziativa: il gioco sarà infatti disponibile per una prova di 6 ore su PC, Xbox One e PS4 ed inoltre grazie al nuovo Friend Pass si potranno invitare fino a 3 amici che non possiedono il gioco nella propria sessione.

Come affermato da Ubisoft, la prova gratuita di Ghost Recon Breakpoint permetterà di giocare il nuovo episodio Stato Profondo per un massimo di 6 ore. Chi non ha utilizzato tutte le ore disponibili durante l'ultimo weekend di gioco potrà usare il tempo rimanente in questa nuova prova. Inoltre tutti i progressi e i salvataggi potranno essere importanti una volta deciso l'acquisto definitivo del gioco.

Ubisoft ha poi introdotto il nuovo Friend Pass che consente ai possessori di Ghost Recon Breakpoint di invitare fino a 3 amici alla volta nella propria sessione di gioco, previa download della versione di prova. L'utilizzo del Friend Pass non inficerà sulle ore di gioco gratuito a disposizione.

L'arrivo dell'Episodio 2: Stato Profondo ha introdotto il nuovo DLC a tema Splinter Cell con una serie di missioni che coinvolgono il leggendario Sam Fisher. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che la recensione di Ghost Recon Breakpoint è disponibile sulle pagine di Everyeye.