Ghost Recon Breakpoint: un nuovo tech test in arrivo questo weekend

Stando a quanto riportato dai colleghi di VG247.com, Ubisoft ha confermato che che una seconda fase del technical test di Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint si terrà durante questo fine settimana (la prima parte della prova si era conclusa a inizio giugno).

Il tech test avrà inizio venerdì 26 luglio e continuerà fino a lunedì 29. Per potervi accedere sarà necessario il pre-order del nuovo tps tattico, ma anche in tal caso non si avrà garanzia di partecipazione: Ubisoft, infatti, effettuerà un sorteggio casuale in base al quale verrà selezionato un numero limitato di giocatori.

La casa francese ha specificato che si tratta di un'operazione utile a mettere sotto stress i server del gioco, e che quindi potrebbero emergere dei problemi tecnici durante il gameplay. Attualmente non sono ancora stati rivelati i contenuti che saranno inclusi all'interno di questo nuovo tech test, ma sappiamo che il team di sviluppo ha voluto rendere giocabile solo una porzione molto ridotta del titolo.

Ricordiamo ai lettori che Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 4 ottobre 2019. Ubisoft ha garantito varietà di missioni e libertà di approccio con questo nuovo capitolo della sua serie sparatutto tattica.