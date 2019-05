Ghost Recon Breakpoint: il nuovo trailer ci presenta Vasily, il cecchino

Dopo averci presentato Nomad, membro principale della squadra di Fantasmi che controlleremo in Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, ecco che arriva il filmato di presentazione di Vasily.

Il suo vero nome è David Zhang, ha 29 anni ed è un cecchino esperto in grado di mettere fuori uso i pericolosi droni che si aggirano per l'isola di Auroa anche da lunghe distanze. Il suo abbigliamento include il tipico fogliame dei cecchini, il quale lo rende praticamente invisibile agli avversari più lontani. A questo punto non è chiaro se i filmati di presentazione dei protagonisti implichino l'assenza di un editor del personaggio come quello visto in Wildlands. Non è infatti da escludere che in Breakpoint i giocatori possano semplicemente modificare l'abbigliamento e gli accessori del personaggio e non la fisionomia.

Prima di lasciarvi al filmato in questione, vi ricordiamo che le numerose edizioni di Breakpoint arriveranno sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 4 ottobre 2019 nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC (in esclusiva sull'Epic Games Store). Avete già dato un'occhiata all'esclusiva statua di Nomad di Breakpoint, disponibile per il preorder sullo store Ubisoft?