Ghost Recon Breakpoint: il nuovo video fissa l'uscita dell'update con l'IA dei compagni

Nel corso del pre-show dell'evento digitale Ubisoft Forward, gli autori di Ubisoft Paris hanno annunciato la data d'uscita dell'atteso aggiornamento gratuito di Ghost Recon Breakpoint che introdurrà i compagni di squadra gestiti dall'IA.

Grazie alla nuova funzione introdotta dagli sviluppatori francesi, gli esploratori dell'arcipelago Auroa potranno cimentarsi nelle battaglie offerte dal titolo insieme a dei compagni di squadra gestiti da un'Intelligenza Artificiale, ampliando così le opportunità di gioco offerte dal titolo.

Stando a quanto illustrato da Ubisoft Paris nel pre-show dell'evento Ubisoft Forward, il Major Update di Ghost Recon Breakpoint sarà disponibile dal 15 luglio per tutti coloro che hanno acquistato il gioco su PC, PlayStation 4, Xbox One o Google Stadia (in quest'ultimo caso, l'aggiornamento avverrà in automatico tramite la piattaforma cloud di Google).

Oltre all'ingresso dei compagni di squadra gestiti dalla CPU di GR Breakpoint, l'update in questione porterà in dote diverse correzioni di bug e, soprattutto, tanti "aggiornamenti sulla qualità della vita" che passeranno per l'aggiunta di nuovi contenuti per il comparto multiplayer, sia per la modalità PvP che per l'esperienza Gunsmith.