Ghost Recon Breakpoint: il nuovo video svela funzionalità e migliorie della versione PC

Gli sviluppatori di Ubisoft Paris ci riportano sull'isola Auroa di Breakpoint per illustrare in video tutte le aggiunte, le funzionalità esclusive e le migliorie grafiche della versione PC del nuovo capitolo dell'epopea sparatutto di Ghost Recon.

Il nuovo filmato propostoci da Ubisoft si riallaccia al video di Breakpoint mostrato durante l'AMD Next Horizon Gaming dell'E3, offrendoci così un punto di vista privilegiato sulle specificità tecniche e grafiche della versione maggiore di questo ambizioso progetto.

Nel trailer, i ragazzi della sussidiaria transalpina di Ubi promettono un'ottimizzazione completa su PC tramite il supporto alla risoluzione 4K e allo sblocco del framerate. Entrando nello specifico delle caratteristiche e delle funzionalità della versione PC di Breakpoint, le scene di gioco immortalate nell'ultimo filmato confermano il supporto alla tecnologia Fidelity FX di AMD e alla funzione di eye-tracking sviluppata da Tobii per consultare agilmente i menù senza dover ricorrere alla tastiera o al mouse, così come alla funzione Ultrawide e alla possibilità di utilizzare in contemporanea più monitor.

Non mancherà poi il benchmark per mettere a punto le proprie impostazioni, testare il framerate e analizzare la temperatura media di esercizio (e quella sotto stress) dei singoli elementi della propria configurazione hardware. L'uscita di Ghost Recon Breakpoint è prevista per il 4 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il nuovo sparatutto a mondo aperto di Ubisoft Paris arriverà anche su Google Stadia all'apertura del nuovo servizio in game streaming di Big G, atteso nel mese di novembre.