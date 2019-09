Ghost Recon Breakpoint Open Beta: date, orari, contenuti, mappe e requisiti

Dal 26 al 29 settembre i giocatori PS4, Xbox One e PC potranno partecipare alla Open Beta di Ghost Recon Breakpoint. In questa mini-guida vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere per accedere alla versione di prova del nuovo shooter tattico di Ubisoft.

L'Open Beta di Ghost Recon Breakpoint sarà accessibile a tutti i giocatori PS4, Xbox One e PC. Questo significa che dovrete semplicemente scaricarla, e che non ci sarà bisogno né di un codice né di effettuare la prenotazione del gioco.

Date e orari di accesso

L'Open Beta di Ghost Recon Breakpoint sarà disponibile su PS4, Xbox One e PC dal 26 al 29 settembre, con i seguenti orari:

PC Uplay

Inizio: 26 Settembre dalle 12:00

Fine: 29 Settembre alle 16:00

PC Epic Games Store

Inizio: 26 Settembre dalle 17:00

Fine: 29 Settembre alle 16:00

PS4

Inizio: 26 Settembre dalle 12:00

Fine: 29 Settembre alle 16:00

Xbox One

Inizio: 26 Settembre dalle 12:00

Fine: 29 Settembre alle 16:00

Il pre-load dell'Open Beta sarà disponibile a partire dal 24 settembre, agli stessi orari indicati poco sopra. Il peso del download si aggira sui 32GB su PC, e sui 34GB su PS4 e Xbox One.

Requisiti minimi e raccomandati su PC

Di seguito elenchiamo i requisiti di sistema minimi e consigliati per giocare con l'Open Beta di Ghost Recon Breakpoint su PC:

Minimi – impostazioni basse (1080p)

OS: Windows 7/8.1/10

CPU: AMD Ryzen 3 1200/Intel Core I5 4460

RAM: 8 GB

GPU: AMD Radeon R9 280X/Nvidia Geforce GTX 960 (4 GB)

Raccomandati – impostazioni alte (1080p)

OS: Windows 7/8.1/10

CPU: AMD Ryzen 5 1600/Intel Core I7 6700K

RAM: 8 GB

GPU: AMD Radeon RX 480/Nvidia Geforce GTX 1060 (6 GB)

Ultra – impostazioni ultra (1080p)

OS: Windows 10

CPU: AMD Ryzen 7 1700X/Intel Core I7 6700K

RAM: 16 GB

GPU: AMD Radeon RX 5700 XT/Nvidia Geforce GTX 1080

Ultra 2K – impostazioni ultra (1440p)

OS: Windows 10

CPU: AMD Ryzen 7 1700X/Intel Core I7 6700K

RAM: 16 GB

GPU: AMD Radeon RX 5700 XT/Nvidia Geforce GTX 1080 Ti

Ultra 4K – impostazioni ultra (4K)

OS: Windows 10

CPU: AMD Ryzen 7 2700X/Intel Core I7 7700K

RAM: 16 GB

GPU: AMD Radeon 7/Nvidia Geforce RTX 2080

Contenuti e mappe

Potete aspettarvi un bel po' di contenuti dall'Open Beta di Ghost Recon Breakpoint, tutti quanti giocabili in single player o in compagnia di altri tre utenti in cooperativa. Sei delle regioni di Breakpoint (Smuggler Coves, Mount Hodgson, Sinking Country, Fen Bog, New Argyll, Infinity) saranno disponibili per l'esplorazione.

Avrete accesso anche a 5 missioni della storia, varie quest secondarie e 12 incarichi delle fazioni (due per regione) che verranno aggiunti gradualmente ogni giorno. In tutte le regioni incontrerete tre dei grandi boss inclusi nel gioco completo. Ciò include lo sciame di droni Murmurs, il drone terrestre di Aamons e il grande carro armato Behemoth. Se avete intenzione di visitare una di queste località, aspettatevi una battaglia impegnativa.

L'Open Beta include infine la modalità PvP Ghost War, con la presenza di quattro mappe in cui poter giocare a Elimination.

Ricordiamo che il debutto di Ghost Recon Breakpoint è fissato per il 4 ottobre su PS4, Xbox One e PC. Per saperne di più sul gioco, ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche l'anteprima della campagna e del multiplayer di Breakpoint.