Ghost Recon Breakpoint: la patch del Day One risolve diversi bug e problemi

Quando mancano pochissimi giorni all'uscita del gioco, arrivano importanti dettagli sulla patch del day one di Ghost Recon Breakpoint, che risolverà gran parte dei problemi e dei bug riscontrati durante la fase di test del titolo Ubisoft.

Si tratta del Title Update 1.0.1, che sarà disponibile per lo scaricamento, appunto, dal day one per i possessori di copie PS4 e Xbox One, mentre chi ha già effettuato il pre-load sul PC, la troveranno già inclusa nella loro copia digitale. La patch in questione pesa circa 13.5 GB sulla console Microsoft, e poco meno su PS4.

Come detto, l'aggiornamento migliorerà la mira assistita, le performance e l'ottimizzazione, la stabilità, la chat e molto altro. Per quanto riguarda i bug, sono state risolte alcune problematiche che causavano errori online o che il gioco caricasse all'infinito, ad esempio, così come un problema per il quale il giocatore restava "marchiato" per più tempo del previsto.

Ancora, i giocatori grazie al fix, non rischieranno più di rimanere ancorati al suolo o cadere al di sotto della mappa, come purtroppo avveniva nei test. Tutti i cambiamenti nel dettaglio li trovate nella pagina ufficiale delle patch note.

Ghost Recon Breakpoint sarà disponibile a partire dal 4 Ottobre. Nell'attesa, date un'occhiata alla nostra anteprima di Ghost Recon Breakpoint.