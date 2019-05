Ghost Recon Breakpoint: su PC sarà un'esclusiva Epic Games Store

L'accordo tra Ubisoft e gli autori di Fortnite Battaglia Reale continua a dare i propri frutti e, dopo The Division 2, anche Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint arriverà in esclusiva sull'Epic Games Store.

Le prenotazioni di Breakpoint sono infatti state aperte e non vi è possibilità di accaparrarsi una copia del gioco su Steam. L'unico modo per prenotare la versione digitale dello sparatutto è quella di effettuare il preorder sull'Epic Games Store. Ovviamente, come tutti i titoli Ubisoft, anche in questo caso potrete evitare di passare per l'EGS e acquistare il gioco direttamente su Uplay. A prescindere dalla vostra scelta, infatti, dovrete obbligatoriamente essere in possesso di un account Ubisoft e del client PC dell'azienda francese per poter avviare e giocare il titolo.

Vi ricordiamo che le numerose edizioni di Ghost Recon Breakpoint arriveranno sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 4 ottobre 2019. Acquistando una qualsiasi delle edizioni speciali del gioco avrete inoltre la possibilità di iniziare a giocare dal 1 ottobre, ovvero con 3 giorni d'anticipo. Sulle nostre pagine trovate inoltre in esclusiva italiana l'anteprima di Breakpoint a cura di Alessandro Bruni.