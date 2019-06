Ghost Recon Breakpoint ci presenta "I Lupi" nel nuovo coinvolgente trailer in italiano

Nel corso dello Stadia Connect del 6 giugno, Ubisoft ha annunciato che Ghost Recon Brekpoint arriverà su Google Stadia. Per l'occasione, è stato condiviso con il pubblico un nuovo trailer di gioco, che vi proponiamo in lingua italiana.

Il titolo di quest'ultimo, "I Lupi", è emblematico: il filmato ci accompagna infatti alla scoperta dell'omonima fazione presente in-game. Un gruppo di commilitoni divenuti traditori, ha conquistato l'arcipelago ed è pronto a dare la caccia agli ex compagni d'arme. Per assumere il controllo del territorio hanno "lottato con le unghie e con i denti", e sono pronti a fare lo stesso per non vederselo portare via. "Il Lupo sa quando un predatore è vicino. Può uno spettro avere la meglio su un Lupo? Forse". Cercate di scoprirlo visionando il nuovo trailer di Ghost Recon Breakpoint, disponibile, come di consueto, direttamente in apertura a questa news.



Se siete pronti per entrare nella tana del lupo, non vi resta che attendere il prossimo autunno. Ghost Recon Breakpoint sarà disponibile su PC, Playstation 4 ed Xbox One a partire dal prossimo 4 ottobre. Nel frattempo, per scoprire nel dettagli quali pericoli vi attendono, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile il nostro recente provato di Ghost Recon Breakpoint, a cura di Alessandro Bruni.