Ghost Recon Breakpoint: qual è la miglior classe per la campagna single player?

Nel nuovo Ghost Recon Breakpoint di Ubisoft è possibile scegliere tra quattro classi: Medico da Campo, Assalto, Pantera e Tiratore. Quale di queste è la più efficace da utilizzare nella campagna single player del gioco? Ve lo spieghiamo nella seguente mini-guida.

Partiamo col dire che tutte le classi di Ghost Recon Breakpoint sono utili e interessanti da usare. Ognuna di esse ha pregi e difetti, e dispone di particolari abilità che privilegiano un determinato stile di gioco. Una di queste classi in particolare, tuttavia, è in grado di offrire un vantaggio non indifferente agli utenti che vogliono giocare la campagna in single player, senza la collaborazione di altri giocatori: vediamo quale.

La miglior classe per il single player di Ghost Recon Breakpoint

Se state affrontando la campagna di Ghost Recon Breakpoint da soli, senza l'aiuto di amici o altri giocatori online, la classe più conveniente da utilizzare è quella del Medico da Campo. Perché? Per il semplice motivo che giocando come Medico da Campo sarete in grado di rianimarvi da soli, con la possibilità di rientrare nel campo di battaglia dopo essere stati uccisi.

Questo sarà possibile grazie all'abilità speciale di questa classe che consente di rianimare i soldati (e anche voi stessi). Non potrete utilizzarla all'infinito, ma in molte occasioni potrà offrirvi una seconda chance estremamente preziosa, evitando così di dover ricominciare dall'ultimo checkpoint. Per sapere se l'abilità di rianimazione è disponibile in un dato momento, dovrete accertarvi che l'indicatore posto in basso a sinistra sullo schermo sia pieno.

Ricordiamo inoltre che il Medico da Campo dispone del Medikit, oggetto che può essere utilizzato per curare le vostre ferite e recuperare la salute, così da allontanare ulteriormente il rischio di morire durante uno scontro a fuoco. Le altre skill di questa classe non sono particolarmente utili nei combattimenti in solitaria, ma vale la pena sottolineare come l'abilità di rianimazione e il Medikit saranno più che sufficienti per semplificarvi la vita nella campagna single player, rendendo di fatto il Medico da Campo la specializzazione più efficace da usare quando si gioca da soli.

Se avete bisogno di altri consigli per il gioco, non dimenticate di consultare la nostra guida con trucchi e consigli per sopravvivere in Ghost Recon Breakpoint.