Ghost Recon Breakpoint: quando esce l'update con i compagni di squadra gestiti dall'IA?

Gli sviluppatori di Ubisoft Paris confermano il rinvio dell'ultima patch di Ghost Recon Breakpoint in funzione dell'emergenza Coronavirus. Per l'occasione, gli autori francesi fissano la nuova finestra di lancio dell'atteso aggiornamento che introdurrà i compagni di squadra gestiti dall'IA.

La funzione che permette agli esploratori dell'arcipelago Auroa di tuffarsi in battaglia assieme a dei compagni gestiti dalla CPU dello sparatutto tattico di Ubisoft è una delle più richieste dagli appassionati di Breakpoint.

Anche per questo, gli sviluppatori del titolo riferiscono che "dopo un'attenta valutazione delle circostanze che stiamo affrontando dovendo ricorrere al lavoro in remoto, abbiamo deciso di incorporare questa patch al Major Update che porterà il gioco alla versione 2.1.0". Questo importante aggiornamento, a detta di Ubisoft, sarà disponibile da metà luglio su tutte le piattaforme, ovvero su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia.

Quali saranno le novità del Major Update di metà luglio, perciò? Oltre al già citato ingresso dell'Intelligenza Artificiale per i compagni di squadra, la patch 2.1.0 porterà in dote molte correzioni di bug e tanti "aggiornamenti sulla qualità della vita". Sempre grazie a questo aggiornamento assisteremo all'ingresso di nuovi contenuti per il comparto multiplayer, tanto per il modulo Gunsmith quanto per la modalità PvP.