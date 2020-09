Ghost Recon Breakpoint: Red Patriot chiude il supporto post lancio

Red Patriot, l'ultimo contenuto del season pass di Ghost Recon Breakpoint, è in arrivo il 15 settembre e concluderà il supporto allo sparatutto cooperativo di Ubisoft e porterà con sé un aggiornamento con nuovi contenuti gratuiti.

Nel trailer mostrato in occasione della conferenza Ubisoft Forward possiamo dare una prima occhiata a cosa ci aspetta in quest'ultima espansione di Breakpoint, che comprenderà ben dieci nuove missioni in cui i giocatori potranno ottenere ricompense esclusive e sbloccare una la classe inedita dell'esploratore. Anche chi non è in possesso del pass non sarà completamente tagliato fuori da Red Patriot, dato che Ubisoft ha confermato che le prime due missioni saranno giocabili gratuitamente, anche se in questo caso non sarà possibile ottenere gli oggetti introdotti del DLC.

La trama dell'espansione girerà intorno a Raven's Rock, una delle fazioni più malviste di Ghost Recon, diventata un gruppo russo ultra nazionalista in combutta con i Bodark. Stando a quanto dichiarato da Ubisoft, Red Patriot si è evoluto in un concept completamente nuovo rispetto a quello che era originariamente previsto nei piani della software house: "ci siamo mossi in questa direzione dopo aver analizzato attentamente il feedback che abbiamo ricevuto dai giocatori nel corso dei mesi [...]". Ne approfittiamo per ricordavi che Ghost Recon Breakpoint ha da poco introdotto i compagni gestiti dall'intelligenza artificiale.