Ghost Recon Breakpoint si rilancia: due espansioni gratis in arrivo nel 2021

Nell'ottica di un rilancio della propria esperienza sparatutto, gli sviluppatori di Ubisoft Paris presentano la Roadmap 2021 di Ghost Recon Breakpoint con tutte le informazioni sui contenuti post-lancio che arriveranno nei prossimi mesi e in via completamente gratuita.

"Il nostro obiettivo è continuare a espandere ciò che abbiamo creato insieme fin dall'uscita del gioco", esordisce il messaggio pubblicato dai membri della sussidiaria di Ubisoft prima di svelare l'arrivo di numerose sorprese che andranno ad aumentare la progressione, la personalizzazione e la rigiocabilità dello shooter tattico a mondo aperto, garantendo al contempo delle ottimizzazioni tecniche ad ampio spettro e interventi volti a "migliorare la qualità di vita" degli appassionati.

Tali sforzi si concretizzeranno in due corpose espansioni gratuite. La prima, in arrivo sul finire della primavera, porterà il gioco alla versione 4.0.0 e andrà a rafforzare in maniera sensibile l'IA dei compagni di Ghost Recon Breakpoint. Il fulcro dell'update sarà quindi l'intelligenza artificiale dei compagni di squadra, ma con ulteriori interventi che comporteranno, ad esempio, l'adozione di un sistema completamente nuovo per la gestione dei progressi nell'esperienza guadagnata dall'IA e l'aggiunta di tante nuove abilità passive e attive. Ci sarà anche spazio per un registro di missioni che darà modo agli utenti di sperimentare nuove funzioni della squadra IA, con l'aggiunta di apposite ricompense da acquisire completando gli incarichi assegnati.

L'altro Major Update della Roadmap 2021 di Ghost Recon Breakpoint è destinato ad arrivare in autunno. In questo caso, il team di Ubisoft Paris preferisce non sbottonarsi ma lascia comunque presagire l'aggiunta di "una missione totalmente nuova. I Ghost non hanno ancora ottenuto l'accesso completo alle informazioni del fasicolo, ma sembra proprio che si tratti di una delle Operazioni più importanti".