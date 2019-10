Ghost Recon Breakpoint: rimosse alcune microtransizioni. Non erano previste già al lancio

La presenza delle microtransazioni in Ghost Recon Breakpoint ha già suscitato diverse polemiche tra gli utenti, e Ubisoft è dovuta intervenire per chiarire una questione. Sembra infatti che nel gioco, la presenza di alcune microtransazioni non fosse prevista già al lancio, ma sarebbe dovuta arrivare più tardi.

Nel gioco infatti è possibile comprare con valuta reale praticamente ogni cosa che è possibile ottenere in-game, dagli skill points ai progetti delle armi, dai materiali per migliorare il proprio equipaggiamento ai booster di ogni tipo. Alcune di queste microtransazioni però, erano state pensate per il futuro del gioco, per aiutare i nuovi giocatori a mettersi in pari con chi è attivo dal day one.

Per questo motivo, Ubisoft ha fatto sapere che gli oggetti di cui sopra sono stati rimossi dallo store per il momento, anche se il publisher ci ha tenuto a specificare che non si tratta di oggetti pensati per dare un vantaggio agli utenti che li acquistano rispetto agli altri.

Che ne pensate della spiegazione di Ubisoft? È giusto rendere disponibili degli oggetti tramite le microtransazioni per chi vuole risparmiare il tempo speso nel farming, o credete sia effettivamente un vantaggio troppo grande?

Oggi è il day one di Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Per approfondire, date un'occhiata alla nostra ultima anteprima di Ghost Recon Breakpoint in attesa della recensione.