Ghost Recon Breakpoint rivive con la mod FPS: sembra un altro gioco in prima persona!

Nonostante l qualità della sua componente tattica, lo shooter open world Ghost Recon Breakpoint non ha saputo raggiungere il successo sperato da Ubisoft. Da grande fan di esperienze sparatutto analoghe, il modder Tavreth ha provato a rivitalizzare Breakpoint realizzando un'espansione fan made lo trasforma in un FPS.

Il programmatore e designer indipendente ha fatto appello alla sua esperienza, e al supporto garantitogli dai suoi follower, per trasformare lo sfortunato sequel di Ghost Recon Wildlands in uno sparatutto in prima persona che mutua dal TPS originario la sua forte componente tattica.

Il lavoro svolto da Tavreth non si limita a un cambio di inquadratura ma tocca altri aspetti dell'opera come il sistema di animazioni o la gestione della telecamera nelle fasi di mira e copertura, il tutto per restituirci a schermo un'esperienza ludica che sembra essere molto diversa da quella originaria.

Qualora foste interessati, in calce alla notizia trovate il link al portale di NexusMods per scaricare gratuitamente la mod in prima persona di Ghost Recon Breakpoint su PC e un video gameplay confezionato dallo youtuber DEEF che testimonia la bontà di questo progetto amatoriale. Già che ci siamo, vi consigliamo di leggere anche la nostra guida con trucchi di Ghost Recon Breakpoint, perfetta sia per approcciare al meglio le sfide dello sparatutto tattico in terza persona originario che la nuova versione FPS fan made.