Ghost Recon Breakpoint: server in manutenzione martedì 8 ottobre e update in arrivo

Il team di Ubisoft ha annunciato l'intenzione di effettuare una manutenzione programmata che interesserà i server di gioco di Ghost Recon Breakpoint, recentemente approdato sul mercato.

In particolare, l'appuntamento è fissato per la giornata di martedì 8 ottobre e prenderà il via alle ore 11:00 del fuso orario italiano. In virtù dell'intervento tecnico, i server di gioco risulteranno offline per un breve periodo, quantificato da Ubisoft in circa un'ora. Sarà inoltre necessario procedere ad un piccolo aggiornamento del peso di 18 Kb. Nell'annunciare la manutenzione, si rende inoltre noto che il prossimo update di Ghost Recon Breakpoint sarà reso disponibile nel corso della prossima settimana. Nel dettaglio, l'aggiornamento 1.0.2 sarà pubblicato in data martedì 15 ottobre: le note relative alle novità apportate dalla patch saranno presto rese disponibili dal team.



Il nuovo capitolo della nota serie Ubisoft è attualmente disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Recentemente, la software house ha pubblicato un nuovo trailer live action di Ghost Recon Breakpoint, con cui offre ai giocatori utili consigli su come diventare un perfetto Ghost e fronteggiare i propri avversari all'interno del titolo. Per ogni informazione sulla produzione, sulle pagine di Everyeye è disponibile la recensione di Ghost Recon Breakpoint, a cura del nostro Alessandro Bruni.