Ghost Recon Breakpoint: in single non ci saranno compagni guidati dall'IA

Nella serata di ieri Ubisoft ha finalmente tolto i veli a Ghost Recon Breakpoint, nuovo capitolo della saga ambientato dopo i fatti narrati in Wildlands.

In questa nuova avventura, Nomad sarà costretto a recarsi sull'isola di Aurora, dove è ubicata la sede di una compagnia specializzata nella progettazione di droni militari, la Skell Technology. A quanto pare, uno dei droni ha violato i protocolli di sicurezza uccidendo un importante personaggio della scena politica internazionale. Esattamente come il predecessore, Ghost Recon Breakpoint potrà essere affrontato sia in solitaria che in cooperativa assieme ad altri tre amici. Coloro che prediligeranno la prima modalità, tuttavia, noteranno un importante cambiamento: a differenza del passato, saranno completamente soli e non saranno accompagnati da altri tre personaggi controllati dall'Intelligenza Artificiale.

A confermarlo è stata la sviluppatrice Laura Cordrey nel corso di un'intervista concessa a PCGamesN. Le motivazioni vanno ricercate nella premessa dell'avventura, che vede un Ghost solitario disperso sull'isola e privo di una linea di comunicazione con il quartier generale. Pare inoltre che i primi tester abbiano notevolmente apprezzato l'esperienza solitaria, spingendo il team a prendere tale decisione. Il gioco, in ogni caso, sara progettato per ospitare fino a quattro personaggi controllati dagli utenti, in pieno rispetto della serie. Lo sviluppatore Sebastien Leprestre ha poi aggiunto che la possibilità di giocare in cooperativa sarà giustificata con un altro espediente narrativo: "Quando vi schianterete sull'isola, noterete la presenza di quattro elicotteri chopper, suggerendo la possibile presenza di altri sopravvissuti".

Anche se non potranno fare affidamento su compagni di squadra controllati dall'Intelligenza Artificiale, i giocatori solitari potranno utilizzare un drone. Ghost Recon Breakpoint, ricordiamo, verrà lanciato il 4 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Prima dell'uscita si svolgerà una Beta, alla quale potete già iscrivervi. Se volete sapere tutto, ma proprio tutto, sulle novità del titolo di Ubisoft, vi consigliamo di leggere l'anteprima di Ghost Recon Breakpoint a cura del nostro Alessandro Bruni, che ha avuto modo di provarlo in esclusiva italiana.