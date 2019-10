Ghost Recon Breakpoint: lo sparatutto Ubisoft protagonista della nostra Video Recensione 4K

Dopo il successo di Ghost Recon Wildlands, Ubisoft torna sull'affermato franchise di Ghost Recon con Breakpoint, il nuovo episodio della serie sparatutto ora disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Nell'esplorare le foreste e le installazioni di ricerca hi-tech della Skell che imperlano il paesaggio da sogno offertoci dall'isola Auroa, gli appassionati di TPS che decidono di indossare gli scomodi panni dello "Spettro" Nomad possono sperimentare delle soluzioni di gameplay che si poggiano su soluzioni decisamente diverse da quelle di Wildlands, sia l'impossibilità di attingere alle infinite risorse della macchina bellica statunitense che, soprattutto, per la necessità di operare in completa solitudine.

Grazie al maggiore spessore tattico del sistema di combattimento e alla vena survival che corre sottotraccia lungo tutte le missioni, gli utenti possono ricavare un'esperienza di gioco piacevole e longeva che contribuisce mitigare il dispiacere per un comparto tecnico dalla qualità disomogenea e a limare le evidenti spigolature di una componente open world dalla struttura datata.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia della nostra Video Recensione in 4K del nuovo sparatutto a mondo aperto di Ubisoft e, qualora non le aveste ancora lette, della nostra recensione di Ghost Recon Breakpoint e della guida con trucchi e consigli per sopravvivere ad Auroa.