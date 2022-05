Ghost Recon Breakpoint su Stadia: i salvataggi dei giocatori scompaiono misteriosamente

Stando a numerose segnalazioni giunte sul forum ufficiale della piattaforma streaming di Google e sulle pagine di reddit, i salvataggi della versione Stadia di Ghost Recon Breakpoint sono misteriosamente scomparsi.

Come riportano le molte testimonianze, nel momento in cui gli utenti avviano una nuova partita sullo sparatutto tattico di Ubisoft, non c'è modo di ritrovare i propri salvataggi. Allarmati, i giocatori sono corsi sulle pagine del forum di supporto di Stadia per segnalare il problema. Al momento non sembra essere stata trovata una soluzione definitiva, con uno dei community manager di Big G che ha dichiarato: "Vi ringraziamo sinceramente per aver portato la questione alla nostra attenzione. Volevamo far sapere a tutti che l'abbiamo esteso al nostro livello di supporto più alto e torneremo a scrivere su questo thread con eventuali ulteriori aggiornamenti".

Molti si dicono sconfortati e non disposti a ricominciare il gioco da zero, quindi la speranza è che i salvataggi possano essere ripristinati per tutti. Un giocatore si è detto particolarmente disperato dal momento che ha investito 600 ore di gioco nello sparatutto e ha visto tutti i suoi progressi dissolversi nel nulla. Al momento non ci rimane che attendere i prossimi aggiornamenti sulla vicenda.

Ubisoft ha confermato che il supporto di Ghost Recon Breakpoint è concluso, con la compagnia d'Oltralpe che concentra i suoi sforzi su Ghost Recon Frontline e sui suoi prossimi progetti.