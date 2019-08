Ghost Recon Breakpoint: svelata con un trailer Ghost War, componente PvP 4vs4

Nel corso della puntata speciale di Inside Xbox alla Gamescom 2019, è stata presentata ufficialmente con un trailer la componente multigiocatore PvP di Ghost Recon Breakpoint, denominata Ghost War.

Ubisoft la descrive come un'esperienza tattica ed intensa, che sarà disponibile nel gioco fin dal lancio fissato per il 4 ottobre. Se ben ricordate in Wildlands, il precedente capitolo, venne aggiunta in un secondo momento.

Ghost War vanterà dei server dedicati in grado di garantire un'esperienza di alto livello, due modalità, sei mappe, quattro classi, un sistema di progressione condiviso con la componente PvE e le Zone Restringenti, una meccanica molto simile a quella presente in numerosi battle royale. Trovate il trailer di presentazione in cima a questa notizia, buona visione!

Ghost Recon Breakpoint verrà pubblicato il prossimo 4 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Successivamente approderà anche su Google Stadia, servizio cloud gaming di Mountain View il cui debutto è previsto a novembre. Breakpoint sarà inoltre incluso fin dal lancio in Uplay+.