Ghost Recon Breakpoint: svelati i requisiti di sistema su PC per giocare in 1080p, 2K e 4K

Di ritorno dalla Gamescom di Colonia con i giudizi positivi di chi ha provato la modalità Ghost War di Breakpoint, gli autori di Ubisoft Paris hanno stilato la lista ufficiale dei requisiti di sistema della versione PC del prossimo, ambizioso capitolo della saga sparatutto di Ghost Recon.

Seguendo la "moda del momento" in ambiente PC, gli sviluppatori transalpini non si limitano alla classica suddivisione tra specifiche Minime e Raccomandate ma offrono a coloro che desiderano esplorare l'arcipelago di Auroa l'opportunità di capire se devono "accontentarsi" dei canonici 1080p della risoluzione Full-HD o se, al contrario, possono spingersi fino ai 2K o ai 4K.

Requisiti Minimi - dettagli Bassi - 1080p

Sistema Operativo: Windows 7 / 8 / 10

CPU: AMD Ryzen 3 1200 o Intel Core I5 4460

GPU: AMD Radeon R9 280X o Nvidia Geforce GTX 960 (4 GB)

Memoria RAM: 8 GB

Requisiti Raccomandati - dettagli Alti - 1080p

OS: Windows 7 / 8 / 10

CPU: AMD Ryzen 5 1600 o Intel Core I7 6700K

GPU: AMD Radeon RX 480 o Nvidia Geforce GTX 1060 (6 GB)

RAM: 8 GB

Requisiti Ultra - dettagli Ultra - 1080p

OS: Windows 10

CPU: AMD Ryzen 7 1700X o Intel Core I7 6700K

GPU: AMD Radeon RX 5700 XT o Nvidia Geforce GTX 1080

RAM: 16 GB

Requisiti Ultra - dettagli Ultra - 2K

OS: Windows 10

CPU: AMD Ryzen 7 1700X o Intel Core I7 6700K

GPU: AMD Radeon RX 5700 XT o Nvidia Geforce GTX 1080 Ti

RAM: 16 GB

Requisiti Ultra - dettagli Ultra - 4K

OS: Windows 10

CPU: AMD Ryzen 7 2700X o Intel Core I7 7700K

GPU: AMD Radeon VII o Nvidia Geforce RTX 2080

RAM: 16 GB

Lasciamo a voi ogni commento sulle specifiche di Ghost Recon Breakpoint e vi ricordiamo che lo sparatutto tattico di Ubisoft sarà disponibile a partire dal 4 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, ma anche su Google Stadia per quando il servizio in game streaming di Big G aprirà ufficialmente i battenti, ossia nel corso del mese di novembre.