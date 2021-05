Ghost Recon Breakpoint: Ubisoft annuncia weekend gratis su ogni piattaforma

Non avete mai avuto modo finora di provare Ghost Recon Breakpoint? Il prossimo weekend potrebbe essere allora la giusta occasione per dare una chance all'ultimo capitolo della serie shooter tattica di Ubisoft: sarà infatti disponibile gratis su tutte le piattaforme.

Lo ha rivelato Ubisoft attraverso i canali social ufficiali dedicati al gioco, spiegando che il periodo di prova partirà da giovedì 27 maggio e andrà avanti fino a lunedì 31 maggio. Nello specifico, per quanto riguarda gli orari europei: a partire da dopodomani, 25 maggio, sarà possibile avviare il preload del gioco per chi lo proverà attraverso l'Epic Games Store o Ubisoft Connect. Su queste due piattaforme la prova gratuita effettiva inizierà giovedì alle ore 17:01, lo stesso orario per i giocatori Xbox One, PS4 e Google Stadia. L'orario fissato per il termine del weekend gratis è alle 19:01 del 31 maggio, e da quel momento non sarà più possibile accedere al gioco. Nel complesso però si va ben oltre il semplice weekend: saranno all'incirca 5 i giorni in cui sarà possibile scatenarsi all'interno dell'isola di Auroa, sconfinato teatro delle battaglie di Breakpoint.

Ghost Recon Breakpoint è disponibile dall'ottobre 2019, seguito diretto di Ghost Recon Wildlands ed incentrato sul multiplayer online. Per scoprire maggiori dettagli ecco la nostra recensione di Ghost Recon Breakpoint. E se la prova gratuita dovesse convincervi, ricordiamo che Ghost Recon Breakpoint riceverà due espasioni gratis nel 2021.