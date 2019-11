Ghost Recon Breakpoint: Ubisoft promette di rimuovere il requisito dell''always online'

Il mese scorso Ubisoft ha introdotto il requisito di essere sempre online per giocare a Ghost Recon: Breakpoint. Un recente sondaggio ha fatto emergere che questa imposizione si è rivelata una spina nel fianco per molti giocatori.

Ora la società ha fatto sapere sul suo blog ufficiale che sta cercando un modo per rimuovere l'imposizione in maniera definitiva. Il post di Ubisoft specifica che ulteriori notizie sull'argomento verranno fornite con l'arrivo del prossimo anno e che "a causa della sua portata, la soluzione migliore richiederà ulteriori indagini". Questa è solo una delle molte richieste fatte dalla community di Ghost Recon Breakpoint. Tra le più urgenti infatti compaiono il miglioramento dell'IA dei compagni di squadra, la rimozione del punteggio degli equipaggiamenti, modifiche dell'IA dei nemici e più contenuti per la trama. Ubisoft ha già promesso di risolvere alcuni di questi problemi ma evidentemente il problema dell'"always online" richiede molto più tempo, data la natura multiplayer di gran parte dell'impianto di gioco.

Intanto, Ubisoft ha dato il via al primo raid di Ghost Recon: Breakpoint, disponibile da ieri alle ore 21:00. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che potete leggere la recensione di Ghost Recon: Breakpoint sulle pagine di Everyeye.