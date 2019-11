Ghost Recon Breakpoint: Ubisoft svela la roadmap degli aggiornamenti di novembre

Ubisoft ha pubblicato i dettagli per i prossimi aggiornamenti mensili di Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint che includono nuove missioni delle fazioni, varie correzioni di bug e miglioramenti generali del gioco.

La roadmap degli aggiornamenti programmati da Ubisoft prevede due update alla versione 1.0.3 del 12 novembre e successivamente alla versione 1.0.3.1 per la fine del mese di novembre. Il primo aggiornamento introdurrà due nuove missioni chiamate "A Deadly Trip" e "Whistleblower": nella prima i giocatori dovranno difendere gli Homesteader da un attacco di un virus mentre nella seconda bisognerà assistere i ribelli durante una fuga dagli Outcasts. Le missioni fazione appariranno ogni tre settimane e portandole a termine si otterranno punti battaglia da spendere in vari premi. Con l'aggiornamento arriveranno anche alcuni miglioramenti di gameplay, in particolare per le coperture e per la visione notturna. Le note complete sulla patch verranno rese disponibili presto.

Ghost Recon: Breakpoint non ha ricevuto una calda accoglienza da parte del pubblico e lo stesso CEO di Ubisoft ha dichiarato che il gioco ha ottenuto vendite molto deludenti. Ciò nonostante gli sviluppatori si sono impegnati nel miglioramento del titolo.