Ghost Recon Breakpoint: Ubisoft conta di supportare il Cross-Play dopo il lancio

Nel corso di una recente intervista concessa ai curatori di MMORPG.com, gli autori di Ubisoft Paris hanno confermato, nella persona del Creative Director Eric Couzian, la volontà di lavorare sul supporto al Cross-Play dopo aver provveduto al lancio di Ghost Recon Breakpoint.

In merito all'introduzione di una funzionalità che possa permettere agli utenti di Breakpoint di esplorare insieme l'arcipelago Auroa o di sfidarsi nelle modalità multiplayer Ghost War in lobby unificate per tutte le piattaforme, Couzian riferisce che il team di Ubisoft Paris ha "grandi progetti per il post-lancio. Ci saranno molti episodi aggiuntivi, una nuova classe e cose simili. Di questi argomenti fa parte anche il Cross-Play, ma riceverai maggiori informazioni a tal proposito in un momento successivo".

Nel suggerire la volontà di Ubisoft di integrare il Cross-Play in Ghost Recon Breakpoint, il direttore creativo del progetto ritorna infine sulla questione dei DLC e degli elementi aggiuntivi collegati alle microtransazioni per affermare che "adotteremo la stessa struttura di Wildlands. Ma una cosa è certa, tutti gli oggetti che otterrete tramite microtransazioni non avranno alcun impatto sulle dinamiche di gameplay. Quanto ai DLC e agli update, ci saranno Episodi aggiuntivi, incursioni, classi, armi ed equipaggiamenti inediti, esattamente come abbiamo fatto con Wildlands. In passato tutti questi aspetti erano gestiti in maniera improvvisata, questa volta farà tutto parte della nostra strategia e avrà una sua coerenza logica che ci permetterà di espandere come si deve l'universo di gioco".

Il lancio di Ghost Recon Breakpoint è previsto per il 4 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, con la versione Google Stadia attesa per l'apertura del servizio in game streaming di Big G che dovrebbe avvenire qui in Italia nel mese di novembre.