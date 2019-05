Ghost Recon Breakpoint è ufficiale, trailer e immagini

Nel corso di una diretta dedicata, Ubisoft ha finalmente svelato ufficialmente Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint, nuovo titolo della serie che avrà come ambientazione principale l'isola Auroa, situata nel bel mezzo del Pacifico.

La principale minaccia dei Fantasmi è questa volta rappresentata dai Wolves, pericolosi soldati che stanno seminando il caos grazia all'utilizzo di un vero e proprio esercito di droni pesantemente armati. I membri della nostra squadra, che ancora una volta potranno giocare sessioni coop da 4 giocatori, saranno bloccati in territorio nemico e dovranno fare il possibile per combattere la nuova minaccia e sopravvivere. Al momento non si conosce ancora una data d'uscita e quelle che saranno le piattaforme di riferimento, che verranno annunciate con tutta probabilità entro la fine dello streaming tutt'ora in corso.

Vi ricordiamo che potete seguire l'evento in diretta con noi sul canale Twitch di Everyeye, dove Francesco Fossetti e Alessandro Bruni stanno commentando il gameplay. Per saperne di più vi rimandiamo alla prova di Ghost Recon Breakpoint in esclusiva italiana!