Ghost Recon Breakpoint: l'update 1.0.3 migliora il gameplay e risolve un'enormità di bug

Attraverso le pagine del sito ufficiale di Ghost Recon Breakpoint, gli autori di Ubisoft Paris mantengono la parola data e pubblicano la prima Major Patch per risolvere moltissimi bug e problemi di gameplay evidenziati dagli utenti che stanno esplorando l'arcipelago Auroa dal lancio del titolo.

I circa 7GB di spazio richiesto per effettuare il download su PC, PS4 e Xbox One sono la perfetta testimonianza della mole spropositata di migliorie apportate dagli sviluppatori francesi. Scorrendo l'enciclopedica lista delle note della patch possiamo renderci conto degli sforzi compiuti dalla software house parigina per ottimizzare l'esperienza di gioco degli emuli di Nomad.

Oltre all'immancabile intervento a tappeto per risolvere i bug e i glitch emersi dal lancio, l'aggiornamento che porta Ghost Recon Breakpoint alla versione 1.0.3 consente a Ubisoft di aggiustare diversi aspetti del gameplay come le animazioni del sistema di coperture, la velocità di corsa, la gestione dei droni e delle abilità del personaggio, l'intelligenza artificiale dei nemici e l'equilibrio nella progressione degli elementi di equipaggiamento e degli arsenali sbloccabili avanzando nella campagna principale.

In questo modo, gli sviluppatori di Ubisoft Paris provano a riconciliarsi con il proprio pubblico e, soprattutto, tentano di risollevare le sorti di questo progetto dopo la cocente delusione avuta dalle vendite di lancio, con risultati così negativi da spingere i vertici del colosso videoludico transalpino ad abbassarne le previsioni d'incasso future. A patto, ovviamente, di riportare il titolo sulla retta via con una generosa iniezione di contenuti e patch correttive come l'odierno update.