Ghost Recon Breakpoint: Video Anteprima della campagna e del multiplayer

Abbiamo avuto modo di provare una corposa demo di Ghost Recon Breakpoint, seguito di Wildlands, durante la quale abbiamo affrontato alcune missioni della campagna ed anche una partita alla modalità multiplayer Ghost War.

L'impressione che abbiamo avuto, è che Breakpoint ha tutte le carte in regola per offrire ai giocatori un’esperienza ben più profonda e appagante rispetto a quella del suo predecessore. Tutte le novità contribuiscono ad ampliare il numero di opzioni tattiche, a tutto vantaggio della varietà e della profondità del gameplay. I giocatori potranno vivere l'esperienza calandosi nei panni di un novello Rambo, oppure immergersi in un mondo spietata dove si renderanno necessarie delle spiccate abilità stealth e di pianificazione. Merito dell'oculato bilanciamento dei livelli di difficoltà.

Qualche dubbio invece sul sistema di looting, che si discosta da quello proposto da The Division 2, e sul comparto tecnico, che ha mostrato qualche incertezza durante la prova. Aspetti che, in ogni caso, potranno essere valutati a fondo solamente al lancio della versione definitiva, previsto per il 4 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC, e successivamente su Google Stadia. Ne saprete di più guardando la Video Anteprima in cima a questa notizia e leggendo la corposa anteprima di Ghost Recon Breakpoint curata da Alessandro Bruni.