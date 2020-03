Ghost Recon Breakpoint: il video della Immersive Mode fissa la data d'uscita dell'update

I canali YouTube di Ubisoft pubblicano un nuovo video della Immersive Mode di Ghost Recon Breakpoint per annunciarne la data di lancio e anticiparne le novità di gameplay più importanti.

Nelle intenzioni del colosso videoludico francese, la Modalità Immersiva contribuirà ad aggiungere un pizzico di imprevedibilità all'esperienza ludica di Breakpoint e, anche per questo, ad elevarne il tasso di divertimento sia per i giocatori più esperti che per chi si avvicina solo adesso al titolo.

Con la Immersive Mode, la sopravvivenza sull'isola Auroa diviene ancora più ardua grazie all'assenza di indicatori a schermo sul punteggio equipaggiamento e a delle nuove impostazioni dell'HUD. Anche il bottino sarà maggiormente realistico, in funzione degli sforzi compiuti dal team di Ubisoft Paris per venire incontro alle richieste pervenute dalla community e superare le criticità di gameplay ravvisate al lancio del titolo.

Per creare la propria "Ghost Experience" bisognerà accedere alla nuova modalità Immersiva e personalizzarne i parametri prima di ridare inizio all'avventura dei Ghost: chi vorrà continuare a giocare in modalità Regolare, ovviamente, potrà farlo e continuerà ad essere associato alle lobby online attuali. In cima alla notizia trovate il video che riassume le novità di gameplay e i contenuti inediti della modalità Immersiva di Ghost Recon Breakpoint, destinata ad arrivare nel gioco il prossimo 24 marzo su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia.