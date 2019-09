Ghost Recon Breakpoint: il video dell'Inside Xbox ci prepara al lancio della Beta Pubblica

Gli autori di Ubisoft Paris non si lasciano sfuggire l'occasione fornitagli dall'Inside Xbox per mostrarci un nuovo video gameplay di Ghost Recon Breakpoint che contribuisce ad alimentare l'attesa per il lancio di questo ambizioso sparatutto tattico e, naturalmente, della fase di Open Beta.

La breve ma intensa prova offertaci dalla sussidiaria francese di Ubisoft ci proietterà tra le fitte foreste e le installazioni militari ipertecnologiche della misteriosa isola di Auroa per fronteggiare la minaccia rappresentata dai Lupi, il gruppi di mercenari comandato col pugno di ferro dal colonnello Cole D. Walker.



Grazie all'Open Beta, i ragazzi di Ubisoft Paris ci permetteranno di partecipare a un cospicuo numero di missioni della campagna principale con protagonista Nomad, grazie alle quali poter esplorare alcune delle regioni più suggestive dell'isola e sperimentare gli sforzi profusi dagli autori transalpini nella costruzione dell'impalcatura di gioco votata al realismo e alla simulazione tattica.



La Beta Pubblica di Breakpoint sarà disponibile dal 26 al 29 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il preload dei dati del client può essere già effettuato su Xbox One, come conferma Major Nelson dal palco dell'Inside Xbox. I dati raccolti durante questa importante fase di beta testing serviranno a Ubisoft per operare gli ultimi bilanciamenti al gameplay in vista del lancio di Ghost Recon Breakpoint, previsto per l'8 ottobre sulle medesime piattaforme e, da novembre, su Google Stadia. Su queste pagine trovate tutti i dettagli sui contenuti previsti nel post-lancio durante l'Anno 1 di GR Breakpoint.