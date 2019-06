Ghost Recon Breakpoint: in video le potenzialità della versione PC

In occasione della conferenza AMD all'E3 2019 è tornato a mostrarsi Tom Clancy's Ghost Recond Breakpoint, già protagonista qualche ora fa sul palco dell'evento targato Ubisoft.

Esattamente come nel caso di Gearbox con Borderlands 3, Ubisoft ha lavorato a stretto contatto con l'azienda produttrice di hardware per massimizzare le prestazioni dello sparatutto in terza persona sulle macchine che montano schede video e processori AMD. Nel filmato mostrato in diretta è stato possibile vedere la bontà tecnica del giocoin versione PC, che vanta un sistema di illuminazione incredibilmente realistico e una fisica applicata a svariati elementi dello scenario come l'erba e l'acqua.

Prima di lasciarvi al filmato, che inizia al minuto 1:21:03, vi ricordiamo che il gioco è in arrivo sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 4 ottobre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Sulle nostre pagine trovate anche i due trailer di Breakpoint mostrati alla conferenza Ubisoft, dov'è apparso sul palco l'attore Jon Bernthal, che presterà voce e volto all'antagonista principale del gioco. Il prossimo settembre si terrà anche la fase beta del gioco, che vi permetterà di provare in anteprima sia la modalità cooperativa che quella PvP, che sarà disponibile al lancio.