Ghost Recon Frontline è il nuovo capitolo della serie: leak da Uplay

A poche ore di distanza dallo speciale evento dedicato a Ghost Recon, l'annuncio principale dei festeggiamenti per il ventesimo anniversario della serie potrebbe essere stato svelato in anticipo dalla stessa Ubisoft.

A segnalarlo è l'utenza di Resetera, che riporta un peculiare avvistamento realizzato sulle pagine di Uplay. Sul portale del servizio del colosso videoludico francese ha infatti fatto la sua comparsa un annuncio legato ad un Closed Test per Ghost Recon: Frontline, titolo sino ad oggi mai annunciato da Ubisoft. La pubblicità, della quale è riportato uno screenshot su Resetera, invita appunto l'utenza a registrarsi per questa prima sessione di prova dello shooter.

Apparentemente, il nuovo Ghost Recon: Frontline dovrebbe condurre i giocatori tra gli scenari del Vietnam contemporaneo, per uno sparatutto in prima persona sviluppato dal team di Ubisoft Parigi. Sul fronte ludico, il titolo dovrebbe rappresentare un tuffo nel passato per gli amanti della serie, con un abbandono della formula open world in favore di un ritorno ad una struttura più lineare e sand box.



Al momento, il leak segnalato dall'utenza Uplay pare essere l'unica prova a supporto dell'esistenza di Ghost Recon: Frontline. Per ogni conferma definitiva, sarà ad ogni modo necessario attendere la diretta a tema Ghost Recon in programma per questa sera.