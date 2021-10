Ghost Recon Frontline: tutti i dettagli sul nuovo battle royale gratis

Nel corso della serata è stato pubblicato il primo trailer di Tom Clancy's Ghost Recon Frontline, inatteso battle royale in sviluppo presso il team Ubisoft Bucharest.

Il gioco in questione non è altro che uno sparatutto in prima persona su larga scala che promette di mantenere l'animo tattico della serie: non a caso la modalità principale prende il nome di Estrazione e prevede che un centinaio di giocatori, organizzati in team da tre, dia la caccia ad una serie di documenti per poi estrarli nella fase finale del match, mentre gli altri sopravvissuti possono tendergli un agguato e sottrargli tutte le informazioni. Ciascun elemento della squadra può decidere di appartenere ad una classe diversa, così da avere abilità e gadget in grado di supportare gli alleati o di infastidire gli avversari. Il titolo prevede anche un sistema che ricorda le killstreak di Call of Duty, dal momento che gli utenti potranno richiamare il supporto tattico nel corso della partita e piazzare così barricate o torrette con le quali massacrare chiunque provi ad ostacolarli.

Prima di lasciarvi al video appena pubblicato sul canale YouTube di Everyeye, vi invitiamo anche a dare uno sguardo alla nostra anteprima di Ghost Recon Frontline, all'interno della quale potete trovare tutti i dettagli su quello che ci hanno mostrato gli sviluppatori qualche giorno fa.