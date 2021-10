Ghost Recon Frontline: ad una settimana dall'annuncio è già stato rinviato il Test

Sviluppare un gioco oggigiorno è davvero complicato e i problemi sono dietro l'angolo. Lo hanno imparato a loro spese anche i ragazzi di Ubisoft Bucharest, che ad una settimana dall'annuncio si sono già visti costretti a posticipare il lancio del Closed Test di Ghost Recon Frontline.

Con un comunicato ufficiale affidato a Twitter, gli sviluppatori hanno dichiarato: "Riteniamo che sia meglio posticipare il Closed Test di Tom Clancy's Ghost Recon Frontline. Il team di sviluppo intende creare la migliore esperienza possibile. Condivideremo i dettagli sulla nuova data del Closed Test non appena ne avremo la possibilità. Grazie per il vostro continuo supporto".

Il primo Closed Test di Ghost Recon Frontline sarebbe dovuto iniziare domani 14 ottobre su PC, ma come avete avuto modo di leggere è stato posticipato a tempo indeterminato. Purtroppo non è dato sapere cosa è andato storto, dal momento che il team di Bucharest non ha condiviso informazioni precise in merito.

Ghost Recon Frontline è stato annunciato la scorsa settimana come un battle royale gratis ambientato nell'universo narrativo di Ghost Recon. Trenta squadre da tre giocatori ciascuna saranno chiamate e sfidarsi all'interno di una grande mappa da una prospettiva in prima persona. Il tutto sarà arricchito da un sistema di classi e da una rilevante componente tattica (torrette, muri difensivi e tanto altro) che permetterà di modificare il campo di battaglia in tempo reale. La data di lancio è ancora ignota, ma sappiamo che il gioco è in sviluppo per PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia.