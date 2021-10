Ghost Recon Frontline: sì alle Stagioni e ai Battle Pass ma niente elementi Pay to Win

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di GameReactor, il Brand Director di Ubisoft Bucarest Stefan Marinescu ha discusso della struttura live service di Ghost Recon Frontline basata sulle Stagioni, chiarendo come nel battle royale gratuito non ci sarà spazio per elementi Pay to Win.

Nel corso dell'intervista, Marinescu ha sottolineato come "Frontline avrà le Stagioni. Ci sarà una nuova Season ogni tre mesi e ciascuna di queste fasi porterà in dote nuove funzionalità, ma è un qualcosa su cui saremo in grado di fornire maggiori dettagli in futuro, preferiamo non parlarne in questo momento per non rovinarvi la sorpresa. Sappiate solo che in ogni Stagione ci saranno davvero tante cose nuove da fare e posti da esplorare, quindi sì, ci sarà anche un sistema basato sui Battle Pass".

Riferendosi espressamente al Pass Battaglia e alla presenza o meno di componenti premium da acquistare per velocizzare la progressione dell'esperienza di gioco, l'esponente di Ubisoft Bucarest entra nel merito degli elementi P2W specificando che "ogni bonus veicolato dai Battle Pass sarà strettamente estetico. Voglio che la gente capisca che il nostro non sarà un gioco Pay to Win, non vuole esserlo e di certo non lo sarà in nessuna circostanza. Le aggiunte del Battle Pass riguarderanno solo la personalizzazione estetica del proprio alter-ego, aiuteranno a farlo sembrare 'migliore' sotto il profilo squisitamente visivo e non daranno assolutamente dei vantaggi, sia nel modo di giocare che nelle probabilità di vittoria delle partite".

Per un approfondimento ulteriore sull'impianto ludico e sulle ambizioni che accompagnano questo nuovo sparatutto battle royale gratis per PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, vi rimandiamo al nostro speciale su Ghost Recon Frontline tra mappe Classi e personalizzazione.