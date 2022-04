Ghost Recon Frontline: lo sviluppo del battle royale è ripartito da zero, secondo Kotaku

Oltre a rivelare la possibile uscita di un nuovo Ghost Recon entro il 2023, Kotaku avrebbe scoperto alcuni importanti dettagli sullo sviluppo di Ghost Recon Frontline, il battle royale gratis annunciato nell'ottobre del 2021 ma sul quale ancora ci sono poche informazioni concrete.

E stando all'ultimo report del portale incentrato sul franchise di Ubisoft, il silenzio attorno al gioco potrebbe andare avanti ancora a lungo: sembra infatti che lo sviluppo dello shooter free to play ispirato a COD Warzone sia andato incontro ad un reset, allontanando dunque in maniera considerevole il suo debutto sul mercato. La decisione sarebbe stata presa in seguito ad un test interno della compagnia sul gioco che avrebbe raccolto reazioni negative, da qui il riavvio dei lavori nel tentativo di perfezionare l'intero progetto.

Non è quindi da escludere che possano essere insorti problemi nello sviluppo del gioco, considerato anche il rinvio dei Closed Test di Ghost Recon Frontline che si sarebbe dovuto svolgere il 14 ottobre 2021 su PC ma poi spostato a data da destinarsi. Ad influire potrebbe essere stato anche un generale disinteresse verso il titolo da parte dei giocatori, motivo per cui ripensare il progetto dalle fondamenta potrebbe dargli nuova linfa vitale attirando l'attenzione dell'utenza.

In ogni caso il report di Kotaku va preso con le pinze, almeno fino a quando non ci saranno comunicazioni ufficiali da parte di Ubisoft sullo status di Ghost Recon Frontline, atteso su PC, Google Stadia e console PlayStation e Xbox.