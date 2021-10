Ghost Recon Frontline: un trailer svela il nuovo battle royale gratis

Come preannunciato qualche giorno fa sui social, Ubisoft ha svelato al pubblico un nuovo progetto nel corso della serata, ovvero il battle royale intitolato Tom Clancy's Ghost Recon Frontline.

Com'è possibile vedere nel trailer d'annuncio, si tratta di uno shooter con telecamera in prima persona nel quale circa 30 squadre da 3 giocatori devono competere all'interno di una grande mappa. Per ottenere la vittoria non serve eliminare gli altri contendenti, dal momento che l'obiettivo di ogni partita della modalità di gioco principale consiste nella raccolta di documenti (dai punti d'interesse o dai nemici) e nella loro estrazione, momento finale della partita durante il quale potreste attirare l'attenzione di tutti i giocatori ancora in vita. Il gioco supporterà un sistema di classi e permetterà ai giocatori di richiamare supporto tattico (torrette, muri difensivi e tanto altro) in grado di modificare il campo di battaglia in tempo reale.

Chiunque fosse interessato a provare il gioco può già registrarsi sul sito ufficiale alla Closed Beta in arrivo il prossimo 14 ottobre 2021 e indirizzata esclusivamente agli utenti europei che giocano su PC. Va infine precisato che, al momento, Ghost Recon Frontline non ha ancora una finestra di lancio e che il suo debutto è previsto sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia.