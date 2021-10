Ghost Recon: giochi e DLC gratis per l'anniversario, link al download

Ubisoft ha deciso di celebrare in grande il 20° Anniversario di Ghost Recon, una delle sue IP più importanti. Nel corso della serata, per festeggiare anche il reveal di Ghost Recon Frontline, l'azienda francese ha dato il via ad alcune interessanti promozioni che coinvolgono svariati titoli della serie.

A far parte dell'iniziativa sono ben tre diversi contenuti gratuiti: il primissimo Tom Clancy's Ghost Recon (solo su PC), l'espansione Fallen Ghosts di Ghost Recon Widlands e l'espansione Avventura Stato Profondo di Ghost Recon Breakpoint.

Ecco di seguito i link per partecipare alla promozione ed :

Per scaricare invece l'Avventura Stato Profondo di Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint occorre invece avviare il gioco su una qualsiasi piattaforma supportata e visitare la scheda Espansione nel negozio di gioco: qui avrete l'opportunità di acquistarla per 0 monete Ghost, ovvero senza alcun costo.

Vaprecisato che il primo Ghost Recon è disponibile solo ed esclusivamente su PC tramite Ubisoft Connect, invece i DLC di Wildlands e Breakpoint possono essere riscattati gratuitamente su tutte le piattaforme, incluse PlayStation e Xbox.

A proposito di annunci, avete già dato uno sguardo alla nostra anteprima di Tom Clancy's Ghost Recon Frontline, il nuovo battle royale gratis di Ubisoft?