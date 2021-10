Ghost Recon: nuovo gioco annunciato oggi da Ubisoft, ecco l'orario

Nella mattinata è stato leakato il nuovo Ghost Recon Frontline, a quanto pare non dovremo attendere molto per l'annuncio del nuovo gioco della serie Ubisoft, il reveal ufficiale del progetto è atteso per il pomeriggio di oggi, martedì 5 ottobre.

Come avevamo anche riportato su queste pagine, questa sera alle 19:00 (ora italiana) Ubisoft terrà uno showcase per festeggiare il ventesimo anniversario di Ghost Recon, in questa occasione verrà annunciato anche un nuovo progetto ambientato nell'universo di Ghost Recon, purtroppo però non abbiamo altri dettagli in merito, fortunatamente l'attesa non sarà lunga e tra poche ore ne sapremo di più.

Dopo il successo di Ghost Recon Wildlands la serie è continuata con Ghost Recon Breakpoint, titolo accolto negativamente da pubblico e critica. La casa francese ha iniziato quindi a lavorare per espandere il franchise e questo pomeriggio scopriremo quale sarà la direzione presa per il futuro di Ghost Recon, i fan di vecchia data sperano in un ritorno alle origini per la saga e noi siamo curiosi di saperne di più.

Secondo il leak di Uplay presto si terrà un test per Ghost Recon Frontline e la speranza è che le date della prova possano essere annunciate proprio durante l'evento di oggi pomeriggio.