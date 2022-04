Ghost Recon guarda al futuro: nuovo episodio entro il 2023? Il report di Kotaku

Ubisoft ha confermato ufficialmente la fine del supporto a Ghost Recon Breakpoint, ma questo non comporta di certo lo stop del franchise. Al contrario, un nuovo capitolo principale della serie sparatutto tattica potrebbe arrivare presto.

Stando ad un nuovo report di Kotaku, infatti, la compagnia francese sarebbe al lavoro sul nuovo Ghost Recon, nome in codice "OVER". Secondo le informazioni raccolte dalla testata, il progetto sarebbe in sviluppo già da oltre un anno: Ubisoft intende lanciarlo sul mercato nel corso dell'anno fiscale 2023, dunque entro il prossimo aprile. In aggiunta, il gioco sarebbe in sviluppo sempre presso gli studi di Ubisoft Paris, già autori del precedente Breakpoint e di tutto il brand sin dalle sue origini risalenti al lontano 2001.

Kotaku non riporta tuttavia dettagli sulle piattaforme che dovrebbero ospitare il prossimo Ghost Recon, sebbene si possa immaginare un debutto sugli stessi sistemi che hanno già ospitato Breakpoint, vale a dire PS4, Xbox One, PC e Google Stadia, oltre all'esordio su PS5 e Xbox Series X/S. Non è da escludere nemmeno la possibilità che si tratti di un progetto interamente next-gen, tuttavia fin quando Ubisoft non si esprimerà ufficialmente si resta nel campo delle ipotesi.

Ricordiamo che, nonostante lo stop al supporto per l'ultimo capitolo principale, Ubisoft Quartz è ancora vivo e presto si allargherà ad altre produzioni del colosso francese, tra cui probabilmente anche il nuovo Ghost Recon stesso.