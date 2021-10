Ghost Recon: Ubisoft celebrerà l'anniversario con un nuovo annuncio

Nel corso delle ultime ore i profili social ufficiali di Ubisoft hanno accolto un inaspettato annuncio. Il colosso dell'industria videoludica ha infatti fissato un appuntamento chiamato Ghost Recon 20th Anniversary Showcase, durante il quale verranno fatti alcuni annunci legati alla celebre serie.

L'immagine pubblicata sui social lascia poco spazio all'immaginazione e mostra una mini-calendario con gli appuntamenti della diretta streaming: si inizia con "Ghost Recon Legacy", in cui si parlerà forse dei principali capitoli della serie, per poi passare ad uno speciale "Dietro le quinte" in diretta basato su Ghost Recon Breakpoint. L'appuntamento si chiuderà in bellezza con la World Premiere di un nuovo progetto, di cui purtroppo non sono stati svelati nemmeno piccoli indizi. Non è chiaro se assisteremo quindi al reveal di un nuovo capitolo della serie in stile Wildlands/Breakpoint o a qualcosa di completamente nuovo. In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che l'evento si terrà il prossimo martedì 5 ottobre 2021 alle ore 19:15 del fuso orario italiano e durante la diretta verranno anche distribuiti dei doni (probabilmente contenuti extra per altri prodotti Ubisoft).

Non è da escludere che il progetto in questione faccia parte dei leak a tema Ubisoft legati al database di GeForce Now, il quale ha svelato l'esistenza di alcuni giochi ancora non annunciati da parte dell'azienda francese.